ROTTERDAM (ANP) - De overslag van kolen in de Rotterdamse haven is in de eerste negen maanden van dit jaar flink toegenomen, meldt Havenbedrijf Rotterdam. Die stijging komt doordat er weer meer cokeskolen werden overgeslagen. Die kolen worden gebruikt in de hoogovens bij de productie van staal. Door problemen in de Europese staalindustrie lag de overslag vorig jaar op een uitzonderlijk laag niveau.

Door herstel van onder meer de Duitse staalindustrie nam de overslag van kolen met 15,3 procent toe vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Die stijging kwam deels ook door meer vraag naar kolen voor energieopwekking door de hoge gasprijzen.

Het herstel van de staalindustrie leidde niet tot een toename van de overslag van ijzererts en schroot. Dat kwam door de lage waterstanden van de rivieren, waardoor het vervoer over water werd gehinderd. Staalproducenten maakten daarom gebruik van de bestaande voorraden.

De totale overslag steeg met 0,9 procent tot 323,2 miljoen ton.