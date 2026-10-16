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Van der Ree en Van der Werff nemen coaching PEC over

16 okt , 11:49Voetbal
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ZWOLLE (ANP) - Assistent-trainers Dennis van der Ree en Maikel van der Werff nemen tijdelijk de coaching over bij PEC Zwolle, meldt de Eredivisieclub. De twee vervangen de dinsdag ontslagen hoofdtrainer Henry van der Vegt.
PEC Zwolle staat na een teleurstellende start van het seizoen op de zestiende plaats met 4 punten. Van der Vegt is de eerste trainer in de Eredivisie van dit seizoen van wie het contract voortijdig wordt beëindigd.
PEC speelt zondag in eigen huis de IJsselderby tegen Go Ahead Eagles.
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