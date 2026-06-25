H&M boekt lagere omzet door negatieve wisselkoerseffecten

STOCKHOLM (ANP) - Het Zweedse kledingconcern Hennes & Mauritz (H&M) heeft het afgelopen kwartaal een lagere omzet geboekt door nadelige valuta-effecten.

De totale opbrengsten daalden in de periode van maart tot en met mei met 3 procent tot 54,8 miljard Zweedse kroon, omgerekend bijna 5 miljard euro. Daarbij had de sterkere waarde van de kroon een negatief effect op de resultaten. Zonder ongunstige wisselkoersen bleef de omzet ongeveer gelijk, met iets minder winkels aan het einde van het afgelopen kwartaal dan een jaar eerder.

Een steeds groter deel van de aankopen bij H&M vindt daarnaast online plaats, meldt het concern.

De operationele winst nam met ruim een tiende toe tot bijna 6,6 miljard kroon. Daarbij is een grote eenmalige kostenpost van 679 miljoen kroon aan herstructureringskosten niet meegenomen. "We hebben de complexiteit van de organisatie verder teruggebracht", zegt topman Daniel Ervé daarover. Hij stipt ook aan dat de verkopen in het afgelopen kwartaal iets lager waren dan gepland.