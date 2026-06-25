Emma Kok voegt extra concert toe aan theatertour

Emma Kok voegt een extra slotconcert toe aan haar theatertour Never Lose Hope. Dat heeft de organisatie donderdag bekendgemaakt. Op woensdag 29 juli sluit de 18-jarige zangeres haar tour af met een voorstelling in het Openluchttheater Valkenburg.

"Deze tour heeft al mijn verwachtingen overtroffen", aldus Kok in het persbericht. "Het is heel bijzonder om te merken hoeveel mensen zich herkennen in mijn verhaal en zich laten raken door de muziek. Dat we vanwege de grote belangstelling nog één extra concert kunnen toevoegen én de tour mogen afsluiten in Valkenburg, maakt het extra speciaal."

Tijdens Never Lose Hope deelt Kok met een popsymfonisch concert haar verhaal over dromen, doorzettingsvermogen en het leven met gastroparese. Kok treedt samen op met gastartiest Matheu Hinzen en haar 17-koppige orkest. Ze werd bekend als winnares van het tiende seizoen van The Voice Kids in 2021. Haar vertolking van het nummer Voilà tijdens een Vrijthof-concert is inmiddels meer dan 100 miljoen keer bekeken en 70 miljoen keer gestreamd op Spotify.