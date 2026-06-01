EINDHOVEN (ANP) - Eurocommissaris Wopke Hoekstra (Klimaat en Groene Groei) heeft maandag op de High Tech Campus in Eindhoven het startsein gegeven voor de bouw van een testfaciliteit voor een nieuwe compacte kernreactor. Die zogeheten gesmoltenzoutreactor kan kernafval als nucleaire brandstof gebruiken en is sneller te bouwen dan traditionele reactoren. De Thorizon One moet de eerste commerciële gesmoltenzoutreactor van Europa worden en een belangrijke rol spelen in de Europese energie-onafhankelijkheid.

Het nucleaire afval dat verwijderd is uit conventionele centrales wordt gebruikt als brandstof en gesmolten zout als koelmiddel voor het splijtingsproces. Daardoor kan ook de hoeveelheid kernafval in Europa worden verminderd. Op de High Tech Campus wordt nu een niet-nucleaire testfaciliteit gebouwd die moet bewijzen dat de veilige technologie in de praktijk werkt.

Bij het Thorizon-project zijn ook de Brabantse bedrijven VDL en DEMCON betrokken. Met het testproject is 8 miljoen euro gemoeid, waarvan de helft van de provincie Noord-Brabant komt. Het is de bedoeling dat de eerste commercieel actieve reactor in 2034 in Zeeland staat. Voor de bouw van een commerciële reactor zou ruim een half miljard euro nodig zijn.

'Onafhankelijkheid'

In die reactor worden dan een soort cartridges met daarin koelmiddel en brandstof gebruikt. De reactor moet voldoende energie leveren voor 250.000 huishoudens of industriële warmte of waterstof voor de industrie tegen concurrerende kosten.

"De energietransitie is voor Europa en de wereld een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Kernenergie moet onderdeel zijn van de energiemix. Gesmoltenzoutreactoren zijn een belangrijke stap naar stabiele, betrouwbare en schone energie voor Europa waarmee Europa zijn onafhankelijkheid kan blijven waarborgen. Geweldig om zo'n innovatie in Nederland te zien", aldus Hoekstra bij de openingsceremonie.

Mijlpaal

Ook voormalig ASML-topman Peter Wennink was aanwezig, net als staatssecretaris Jo-Annes de Bat (Klimaat en Groene Groei) en gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen van de provincie Noord-Brabant. Wennink heeft in zijn rapport over economische vernieuwing en innovatie gesmoltenzoutreactoren benoemd als belangrijke energietechnologie voor de toekomst.

Het project wordt geleid door topvrouw Kiki Lauwers. Zij noemt de testfaciliteit een belangrijke mijlpaal. "Dankzij de steun van de provincie en de samenwerking met sterke maakbedrijven als VDL en DEMCON kunnen we onze technologie bouwen, testen en klaarmaken voor seriematige productie."