PARIJS (ANP/RTR/AFP) - Bedrijven hebben in totaal 93 miljard euro aan investeringen in Frankrijk toegezegd tijdens de jaarlijkse Choose France-top, zei de Franse president Emmanuel Macron maandag. Een groot deel daarvan steekt de Japanse techinvesteerder SoftBank in drie datacenters in Frankrijk.

Het Japanse bedrijf investeert 45 miljard euro in drie datacenters in het noorden van Frankrijk. Oprichter Masayoshi Son zei dat het geld voor 2031 geïnvesteerd wordt en dat het bedrag op kan lopen tot 75 miljard euro.

De Franse president denkt dat de projecten Frankrijk een leidende positie kunnen geven in Europa op het gebied van datacenters en rekenkracht. Ook ziet hij dat Europa duidelijk bezig is de achterstand op het gebied van rekencapaciteit met de VS en China in te halen.

Macron spreekt van een recordeditie van de jaarlijkse top, bedoeld om buitenlandse investeerders aan te trekken. Het totale bedrag van dit jaar is volgens de president hoger dan het bedrag van de voorgaande acht edities bij elkaar opgeteld.