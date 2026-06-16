Hof geeft vakbonden gelijk: Temper-werkers zijn uitzendkrachten

AMSTERDAM (ANP) - Vakbonden hebben een juridische overwinning geboekt in de langslepende discussie over schijnzelfstandigheid. Het gerechtshof in Amsterdam heeft in een zaak tussen FNV, CNV en Temper bepaald dat er sprake is van een uitzendovereenkomst tussen Temper en mensen die werkzaamheden verrichten via het onlineplatform.

Temper koppelt via zijn website zelfstandige werknemers aan opdrachtgevers in de horeca, logistiek en schoonmaak. Het hof gaat in tegen een vonnis van de rechtbank in Amsterdam uit 2024, waarin de rechter nog oordeelde dat mensen die via Temper werken geen uitzendkrachten zijn.

Het hof ziet dat anders en benadrukt dat Temper "nauw betrokken is" bij de manier waarop de contractuele regeling tussen Temper, de werker en de opdrachtgever tot stand komt. Dat geldt ook voor de wijze waarop de beloning wordt bepaald, hoe deze wordt uitgekeerd en de hoogte van de beloning. Het platform kan daarom "niet louter worden gekarakteriseerd als een bemiddelingssite".