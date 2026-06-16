NVJ bezorgd over afhankelijkheid sociale media voor nieuws

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) deelt de zorgen uit het Digital News Report 2026 over het toenemende nieuwsgebruik via sociale media. "Steeds meer mensen, en vooral mensen onder de 35, bereiken het nieuws via sociale media", zegt algemeen secretaris Thomas Bruning. "Daarmee komt de toegang tot nieuws in handen van een beperkt aantal techbedrijven."

Nieuwsorganisaties investeren al jaren in het bereiken van jongeren, onder meer via initiatieven als NOS op 3 en NOS Stories, memoreert Bruning. Toch hebben media volgens hem geen garantie dat hun berichten daadwerkelijk zichtbaar zijn voor gebruikers. "Algoritmes bepalen in belangrijke mate wat mensen wel en niet te zien krijgen."

Bruning noemt dat niet alleen een distributievraagstuk, maar ook een economisch vraagstuk. Wat hem betreft zijn op korte termijn veranderingen nodig. "Het businessmodel moet gezonder worden en voor nieuwsorganisaties moet het lonender worden om journalistiek te maken. Daarnaast moeten er duidelijke afspraken komen met socialemediaplatforms over het doorzetten van journalistieke content."