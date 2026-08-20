Hogere olieprijs drukt op sentiment beleggers, AEX wel nipt hoger

AMSTERDAM (ANP) - De Europese beurzen zijn donderdag overwegend lager de handel uitgegaan. Een nieuwe toename van de olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten leidde tot hernieuwde zorgen over de economie en inflatie. Een herstel van de wereldwijde obligatiemarkt na ingrijpen van Washington hielp de verliezen echter te beperken.

In Frankfurt en Parijs leverden de belangrijkste graadmeters tot 0,6 procent in. De hoofdindex in Amsterdam ging wel met een minieme plus de handel uit. De AEX eindigde een fractie hoger op 1102,78 punten.

De olieprijzen gingen tot bijna 3 procent omhoog. President Donald Trump heeft gewaarschuwd voor economische consequenties voor elk land dat "ook maar op enige wijze steun verleent aan Iran".

De obligatiemarkten stonden recent onder druk doordat beleggers zich zorgen maakten over de oplopende overheidsschuld in de VS. Het Amerikaanse ministerie van Financiën kondigde woensdag evenwel aan dat het aanzienlijk meer staatsobligaties met langere looptijd gaat terugkopen.