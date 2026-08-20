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Hongkongse miljardenclaim tegen Panama om havencontracten

20 aug , 3:37Zakelijk
anp200826009 1
ANP
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HONGKONG (ANP) - Het Hongkongse conglomeraat CK Hutchison is een zaak gestart tegen Panama om het intrekken van de concessies van het bedrijf om twee havens bij het Panamakanaal te exploiteren.
Het bedrijf eist een schadevergoeding van 1,5 miljard dollar (1,285 miljard euro) "voor de vernietiging van de investeringen van het bedrijf in Panama", aldus de raad van bestuur van de onderneming in een verklaring.
In januari vernietigde de hoogste rechtbank van Panama de havencontracten voor dochterbedrijven van CK Hutchison, omdat deze in strijd zouden zijn met de grondwet. In februari nam de Panamese staat de controle over de haven en haveninstallaties aan de uiteinden van het Panamakanaal over. Die werden sinds 1997 geëxploiteerd door een dochterbedrijf van CK Hutchison.
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