Trump: enorme economische gevolgen voor elk land dat Iran steunt

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag gewaarschuwd voor economische consequenties voor elk land dat Teheran steunt of Iran "op enigerlei wijze een reddingsboei toewerpt".

"Elk land dat toestaat dat zijn financiële instellingen, bedrijven, luchthavens of overheidsinstanties op welke manier dan ook een reddingsboei toewerpt aan Iran, zal zelf te maken krijgen met enorme economische consequenties", aldus Trump in een bericht op Truth Social. Trump specificeert in zijn bericht niet om wat voor consequenties het zou gaan. Ook noemt hij geen enkel land dat daarmee te maken zou kunnen krijgen.

Ook gaan de Verenigde Staten volgens de Republikeinse president beginnen met de "meest vernietigende operatie ooit gericht tegen enig land", waarmee hij doelt op Iran. Volgens Trump heeft "niemand de Islamitische Republiek Iran een betere kans gegeven om een deal te sluiten dan ik. Die hebben ze tragisch genoeg laten liggen", aldus de president over de vastgelopen vredesonderhandelingen tussen de twee landen.