Hoofdeconoom ECB: inflatie blijft voorlopig hoog door oorlog

FRANKFURT (ANP/BLOOMBERG) - De inflatie in de eurozone zal waarschijnlijk nog de rest van dit jaar op een verhoogd niveau blijven door de sterk gestegen brandstofprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt hoofdeconoom Philip Lane van de Europese Centrale Bank (ECB). In juli bedroeg de inflatie in het eurogebied 2,9 procent. Lane denkt dat de inflatie voorlopig rond dit niveau zal blijven.

Daarmee ligt de inflatie ruim boven de doelstelling van 2 procent van de ECB. "Waarschijnlijk zullen de mensen de rest van het jaar kijken naar een inflatie die rond de 3 procent beweegt", aldus Lane in een interview met de Ierse radiozender RTÉ Radio. De ontwikkeling van de inflatie hangt wel sterk af van hoe de crisis in het Midden-Oosten wordt opgelost, aldus de Ierse ECB-econoom.

Lane waagde zich niet aan voorspellingen over de volgende stappen van de ECB. De centrale bank in Frankfurt kwam in juni nog met een renteverhoging tegen de inflatie, maar in juli werd de rente gelijk gehouden. In september is er weer een rentevergadering.