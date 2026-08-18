Kruijswijk begint in Monaco aan zijn laatste Ronde van Spanje

MONACO (ANP) - Wielrenner Steven Kruijswijk (39) begint zaterdag aan zijn laatste Ronde van Spanje. Dat blijkt na de bekendmaking van de definitieve formatie van Visma-Lease a Bike voor de Vuelta. Verder verschijnen ook Wout van Aert, Matthew Brennan, Christophe Laporte, oud-winnaar Sepp Kuss, Ben Tulett, Bruno Armirail en Jørgen Nordhagen voor de Nederlandse ploeg aan de start.

De 81e editie van de Vuelta a España begint zaterdag in Monaco. Na een individuele tijdrit van 9,4 kilometer gaat het peloton via Zuid-Frankrijk en Andorra naar Spanje. De Ronde van Spanje eindigt op zondag 13 september in Granada.