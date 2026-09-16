Hoofdeconoom Rabo: kabinetsdoel economische groei niet haalbaar

AMSTERDAM (ANP) - Het kabinet maakte met Prinsjesdag bekend de economie jaarlijks met 1,5 procent te willen laten groeien. Maar de Rabobank verwacht niet dat het kabinet dit gaat halen met de investeringen die Den Haag nu doet. Dat stelde hoofdeconoom Otto Raspe bij RaboResearch de dag na Prinsjesdag tijdens het Miljoenenontbijt in Amsterdam, dat door VNO-NCW Metropoolregio Amsterdam werd georganiseerd.

Het kabinet kondigde dinsdag aan miljarden euro's extra beschikbaar te stellen voor onder meer innovatie en een nieuwe investeringsinstelling. "Met de investeringen die we nu doen, gaan we die 1,5 procent structurele groei niet halen, denken wij", verklaarde Raspe woensdag. Hij zei dat dit wel mogelijk is als Den Haag en het bedrijfsleven per jaar gemiddeld 20 miljard euro investeren in onder meer onderwijs, onderzoek en ontwikkeling. Hij noemde die jaarlijkse 20 miljard euro "fors, maar dan kom je net aan die 1,5 procent groei".