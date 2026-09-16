Rutger Vink en Thomas van Grinsven weer op 1 in bestsellerlijst

Youtubers Rutger Vink en Thomas van Grinsven zijn met hun nieuwe kinderboek voor de vierde keer op de eerste plek van de Bestseller 60 binnengekomen. Het Waterpark is het achtste boek van het bekende stel dat de lijst haalt, meldt boekenkoepel CPNB. Deze week staan zeventien nieuwe titels in de bestsellerlijst. Niet eerder kwamen dit jaar zoveel nieuwe titels binnen.

Door het succes van Het Waterpark zakt Johnnie Walker van Connie Palmen naar de tweede plek. De volgende nieuwkomer is het kookboek Eet als een expert 2.0, van verschillende voedingsdeskundigen, op de derde plek. Het is de eerste keer dat de auteurs De Bestseller 60 halen.

Twee weken voor de start van de Kinderboekenweek komt ook een ander kinderboek al hoog de lijst binnen. Alex Klein en Jelmer Jepsen staan met Alex en de gemene tweelingbroer voor het eerst in de lijst, op de vierde plek. Evenals Vink en Van Grinsven is Klein bij een jonger publiek vooral bekend van YouTube.

DIT WORDT TOCH NIKS van Michel van Egmond is de volgende nieuwkomer in de top vijf. Het is voor de bekende sportjournalist en biograaf, die al drie keer de NS Publieksprijs won, zijn zestiende titel die De Bestseller 60 haalt.