DEN HAAG (ANP) - De horeca heeft in het tweede kwartaal van dit jaar 2,2 procent meer omgezet dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De omzet van de sector laat daarmee al 21 kwartalen op rij een groei zien. Het laatste kwartaal waarin de omzet van de horeca kromp, was het eerste kwartaal van 2021 toen er nog coronamaatregelen golden. De groei in het tweede kwartaal was gelijk aan die in het eerste kwartaal van 2026. In de afgelopen twee kwartalen kende de horeca wel de kleinste groei in vijf jaar.

De omzet van logiesverstrekkers, waaronder hotels en vakantieparken, was in het tweede kwartaal 0,9 procent lager dan een jaar eerder. Dat komt doordat hotels 2 procent minder hebben omgezet. De omzetdaling bij de hotels hangt mogelijk samen met de verhoging van het btw-tarief op logies. Sinds januari 2026 is dat tarief op hotelovernachtingen en vakantiehuisjes verhoogd van 9 naar 21 procent. Voor kampeerplekken geldt de btw-verhoging niet.