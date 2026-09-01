Mel Gibson heeft zijn excuses aangeboden voor een incident waarbij het leek alsof hij een gebarentolk belachelijk maakte. De acteur en regisseur kwam onder vuur te liggen nadat videobeelden van zijn verschijning op FanExpo Canada online rond waren gegaan.

Op de beelden is te zien hoe Gibson handgebaren maakt terwijl hij op het podium langs een gebarentolk loopt. "Soms, wanneer je het podium op wordt geduwd in de schijnwerpers, schiet je hoofd alle kanten op en komt er soms spontane, ondoordachte onzin uit," reageerde Gibson in een verklaring aan Variety. "Er zat geen kwade opzet achter en ik bied mijn oprechte excuses aan aan iedereen die erdoor gekwetst is."

De controverse komt in aanloop naar de release van de tweedelige film The Resurrection of the Christ, het vervolg op Gibsons The Passion of the Christ uit 2004. Het eerste deel moet volgend jaar mei in première gaan, het tweede deel een jaar later.