Huishoudens betalen volgend jaar fors meer voor gas- en stroomnet

DEN HAAG (ANP) - Huishoudens en bedrijven moeten volgend jaar tientallen euro's meer betalen voor hun elektriciteits- en gasaansluitingen omdat netbeheerders veel moeten investeren in het versterken van het volle stroomnet. Volgens Netbeheer Nederland gaat dit onderdeel van de energierekening gemiddeld met ongeveer 20 procent omhoog. Voor huishoudens betekent dit volgens de brancheorganisatie dat ze gemiddeld zo'n 12 euro per maand extra kwijt zijn.

Grootverbruikers met een aansluiting bij hoogspanningsnetbeheerder TenneT zien de nettarieven ook met 20 procent omhooggaan. Netbeheer Nederland zegt dat het "forse" stijgingen zijn voor huishoudens, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Maar met de stijging worden de inkomsten van netbeheerders volgens hun koepelorganisatie meer in lijn gebracht met de sterk gestegen kosten voor het aanleggen van nieuwe kabels, stations en verbindingen voor bijvoorbeeld de woningbouw en verduurzaming van bedrijven. De toename kan per netbeheerder verschillen.