Olieprijzen stijgen om stilleggen Saudische pijpleiding na aanval

SINGAPORE (ANP) - De olieprijzen zijn maandagochtend weer omhooggegaan, na het stilleggen van de belangrijke oost-westelijke pijpleiding in Saudi-Arabië na een aanval met drones. Daarnaast zijn gesprekken tussen de Golfstaten en Iran over de situatie in de Straat van Hormuz, die maandag in Oman plaats zouden vinden, uitgesteld.

De prijs van een vat Brentolie steeg 2,5 procent tot 107,19 dollar en Amerikaanse WTI-olie werd 2,6 procent duurder op 102,91 dollar per vat. Dat zijn de hoogste niveaus sinds mei. Vrijdag daalden de prijzen nog, nadat op donderdag Brentolie bijna 108 dollar per vat had aangetikt.

De 1200 kilometer lange Saudische pijpleiding van de Perzische Golf naar de Rode Zee werd donderdag aangevallen door drones afkomstig uit Irak. Daarbij werden pompinstallaties geraakt. Uit voorzorg werd de pijpleiding stilgelegd waardoor er geen olie richting de havenstad Yanbu aan de Rode Zee gaat. Via de pijpleiding kon de Straat van Hormuz worden omzeild. Het is niet bekend wanneer de pijpleiding weer open gaat.