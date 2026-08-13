DEN HAAG (ANP) - Huishoudens blijven minder vaste energiecontracten afsluiten en meer dynamische. Volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) zijn er in juni 67.000 minder vaste contracten afgesloten, een daling van bijna 1 procent vergeleken met de maand daarvoor. Tegelijk steeg het aantal afgesloten dynamische contracten, die snel reageren op de prijzen op de groothandelsmarkt, met ruim 3 procent naar 33.000.

De ontwikkelingen hebben te maken met de tarieven en de prijzen op de groothandelsmarkt. De gasprijs schommelt nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten en de onrust rond de Straat van Hormuz. Gas werd goedkoper door het voorlopige vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran en een heropening van de belangrijke zeestraat, maar de prijs liep later weer sterk op. Toen verdere escalatie leek uit te blijven, daalde de gasprijs weer, maar die ligt nog altijd flink hoger dan voor de oorlog.