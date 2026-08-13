Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Alexia bezoeken zondag 23 augustus de Formule 1 Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst donderdag bekendgemaakt. Na afloop van de race reikt de koning de prijs uit aan de winnaar.

Voor de koninklijke familie is Circuit Zandvoort geen onbekend terrein. Willem-Alexander en Máxima waren de afgelopen jaren vaker met hun dochters aanwezig bij de Dutch Grand Prix. Prins Bernhard had zakelijke belangen in Circuit Zandvoort, maar maakte vorige maand bekend deze te verkopen.

De editie van 2026 is voorlopig de laatste Formule 1-race op Zandvoort. De Dutch Grand Prix keerde in 2021 na 36 jaar terug op het circuit, maar de organisatie besloot het evenement na 2026 niet voort te zetten.