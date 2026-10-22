Huizenprijzen iets hoger in september, maar stijgen minder hard

DEN HAAG (ANP) - De prijzen van koopwoningen zijn in september licht gestegen, maar stijgen opnieuw minder hard dan eerder. De huizenprijzen waren 2,9 procent hoger dan diezelfde maand een jaar eerder. In augustus ging het nog om een stijging van 3,3 procent. Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.

Vergeleken met augustus daalden de huizenprijzen in september met 0,4 procent. In augustus daalde de prijs voor een koopwoning voor het eerst sinds december 2025 op maandbasis. Het ging toen om een daling van 0,1 procent ten opzichte van juli 2026. Hoofdeconoom van het CBS, Peter Hein van Mulligen, verwachtte destijds al dat de afvlakking van de prijsstijging voorlopig zou aanhouden.

In september zijn in Nederland zo'n 20.000 bestaande koopwoningen van eigenaar gewisseld. Dat is ruim 7 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In de eerste negen maanden van dit jaar werden in totaal meer dan 176.000 woningen verkocht, bijna 3 procent meer dan in 2025.

3,4 procent hoger

De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande koopwoning kwam uit op 504.658 euro, ongeveer 1000 euro meer dan in augustus.

In het hele derde kwartaal waren de huizenprijzen 3,4 procent hoger ten opzichte van dezelfde periode in 2025. Volgens het CBS en het Kadaster is dit het elfde kwartaal op rij dat de prijzen stegen. Wel zijn bestaande koopwoningen minder duur dan in het tweede kwartaal van dit jaar.