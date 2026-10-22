Vertrouwen van consumenten licht negatiever in oktober

DEN HAAG (ANP) - Het vertrouwen van consumenten is in oktober iets negatiever geworden ten opzichte van een maand eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het vertrouwen staat sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari flink onder druk. Sinds juni was er echter weer een lichte verbetering te zien.

Het vertrouwen van consumenten geeft aan hoe optimistisch of pessimistisch Nederlanders zijn over de economie en hun eigen portemonnee. Het is vaak een indicator of consumenten extra geld willen uitgeven of juist gaan besparen.

Het cijfer dat de stemming meet, daalde van min 33 in september naar min 34 in oktober. Het consumentenvertrouwen blijft daarmee ver onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (min 12). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (plus 36) en in september en oktober 2022 de laagste stand ooit (min 59).