DEN HAAG (ANP) - De prijzen van bestaande koopwoningen zijn in oktober weer licht gestegen, na twee maanden van dalingen. Vergeleken met september werden huizen gemiddeld 0,5 procent duurder. Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.

In augustus en september daalden de prijzen nog licht op maandbasis, voor het eerst sinds eind 2025. Ten opzichte van oktober vorig jaar moesten kopers gemiddeld 2,9 procent meer betalen voor een woning. Daarmee bleef de prijsstijging op jaarbasis gelijk aan die van september.

Huizenkopers moesten gemiddeld 508.793 euro neerleggen voor een woning, ongeveer 4000 euro meer dan in september. In die maand steeg de verkoopprijs nog met zo'n 1000 euro ten opzichte van augustus.

In oktober werden volgens het Kadaster 20.376 woningen verkocht, bijna 7 procent minder dan een jaar eerder. In de eerste tien maanden van dit jaar vonden in totaal 196.787 transacties plaats. Dat is bijna 2 procent meer dan in dezelfde periode van 2025.