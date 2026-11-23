DEN BOSCH (ANP) - Nederlanders gebruiken minder gas op koude dagen dan een jaar geleden, maar wel meer stroom. Dat meldt energieleverancier Essent op basis van recente data. Volgens Essent wijst dit erop dat huishoudens hun woning bij kouder weer steeds vaker elektrisch verwarmen.

Die extra vraag naar elektriciteit is vooral in de avond en de nacht te zien, zegt expert energiemarkt bij Essent Dennie van Zon. "Dat wijst erop dat huishoudens dan meer gebruikmaken van bijvoorbeeld een elektrisch kacheltje, een infraroodpaneel of de airco in verwarmstand." Bij mildere temperaturen blijft het gasgebruik volgens hem ongeveer gelijk.

Uit de data van Essent komt naar voren dat huishoudens begin november op koude dagen tot zo'n 10 procent minder gas stookten ten opzichte van november vorig jaar. De vraag naar stroom was op dezelfde momenten ongeveer 40 procent hoger. De vraag naar gas lag op dinsdag 3 november ongeveer 4 procent lager dan verwacht op basis van het verbruik van vorig jaar bij vergelijkbare temperaturen. Dat verschil liep op tot 10 procent op zaterdag 7 november. "Dat is echt een significant verschil", zegt Van Zon.

Airco's

Het hogere stroomverbruik ligt er niet aan dat mensen hun warmtepomp meer gebruiken als het kouder wordt, stelt hij. Het gebruik van die apparaten is volgens hem meegenomen in de voorspelling. Essent verwacht dat deze ontwikkeling bij kouder weer blijft aanhouden, "al is het effect onzeker omdat airco's bij lagere temperaturen minder efficiënt worden", voegt hij daaraan toe.

Het aangepaste stookgedrag van huishoudens lijkt blijvend, aldus Essent. Energie is duurder geworden sinds het begin van de oorlog in Oekraïne in 2022, waarna Nederlanders minder gas zijn gaan gebruiken. Daarnaast worden steeds meer huizen verduurzaamd door ze bijvoorbeeld beter te isoleren of door over te stappen op een warmtepomp. Dit jaar is gas opnieuw duurder geworden vanwege de Iranoorlog.

Essent is een van de grootste energieleveranciers in Nederland en heeft ruim 2,7 miljoen particuliere en zakelijke klanten.