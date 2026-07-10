DEN HAAG (ANP) - De huurprijzen in de vrije sector zijn in het tweede kwartaal gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat melden woningplatforms Huurwoningen.nl en Pararius. Vooral voor appartementen moesten nieuwe huurders meer neertellen.

Gemiddeld betaalden huurders 20,94 euro per vierkante meter, ongeveer 5 procent meer dan een jaar eerder. Daarmee gingen de huurprijzen harder omhoog dan de inflatie en prijzen van koopwoningen.

Wel zijn de huurprijzen vergeleken met de eerste drie maanden van dit jaar licht gedaald. Dat is de eerste daling op kwartaalbasis in ruim twee jaar.

Krapte houdt aan

Nieuwe huurders betaalden in het tweede kwartaal gemiddeld 1882 euro per maand, zo'n 3 procent meer dan vorig jaar. Omdat verhuurders doorgaans een bruto maandinkomen van minimaal drie keer de huur vragen, is inmiddels een inkomen van ongeveer 5650 euro per maand nodig om een gemiddelde vrijesectorwoning te kunnen huren.

De krapte op de huurmarkt houdt aan. Er kwamen 11.389 huurwoningen in de vrije sector beschikbaar, terwijl in dezelfde periode 12.150 woningen van de markt verdwenen doordat ze werden verhuurd of ingetrokken. Daardoor hadden woningzoekenden per saldo 761 woningen minder om uit te kiezen.

De laatste jaren zijn veel huurwoningen door woningbeleggers in de verkoop gezet. Door veranderingen in de wetgeving werd het namelijk minder rendabel om ze te verhuren. Dit betrof aanvankelijk vooral middenhuurwoningen. Volgens Pararius verschuift het verkopen van leegstaande huurwoningen nu steeds meer naar de duurdere sector.