Zangeres Emma Heesters is "happy single" nadat ze een half jaar geleden bekendmaakte dat de relatie met profvoetballer Wesley Hoedt was gestrand. "Je moet je weg weer even vinden na een lange relatie waarbij we het heel leuk hebben gehad", vertelt de 30-jarige zangeres in gesprek met het ANP.

De afgelopen twee jaar heeft Heesters naar eigen zeggen veel ups en downs gehad. "Ik ben uit een diep dal geklommen. Je moet het dan weer opnieuw opbouwen. Dat is best wel 'overwhelming', maar ook iets moois om je leven in te richten zoals je dat zelf wil." Volgens haar sluit dit ook aan bij de nieuwe single Hartenbreker die ze vandaag uitbrengt, want na een break-up moet je ook weer je eigen weg zien te vinden, legt ze uit.

Het nummer staat in het teken van 'single girl summer'. "Een megazomers en dansbaar nummer, waarbij de rollen zijn omgedraaid. Wat nou als de vrouw een hartenbreker is in plaats van de man?" Ze benadrukt dat het geen autobiografisch nummer is. "Ik ben nu niet actief aan het daten en probeer lekker te genieten en me op de muziek te focussen. Als ik een man op het witte paard tegenkom, dan komt dat moment vanzelf wel."

The Voice Kids

Naast haar muziek richt Heesters zich ook op het nieuwe seizoen van The Voice Kids. De opnames zijn inmiddels achter de rug en het nieuwe seizoen keert in het najaar weer terug op de televisie. Samen met collega-artiesten Claude, Ilse DeLange en FLEMMING neemt zij plaats in de iconische rode stoelen. "Ik kijk er heel erg naar uit dat ik talentvolle kinderen aan het begin van hun carrière mag helpen. Het zijn net sponzen, die informatie zo snel toepassen. Ik ben heel dankbaar dat ik iets mag betekenen in hun reis."

Heesters heeft tijdens haar zangcarrière vooral op zichzelf gebouwd. "Ik heb best wel een soloreis gehad. In Nederland kenden veel mensen mij nog niet. Het belangrijkste advies dat ik zelf nastreef en anderen meegeef, is om je eigen gevoel te volgen. Laat iedereen maar lekker lullen. Ik denk dat het altijd goed is om je eigen intuïtie te volgen. Daar probeer ik heel dichtbij te blijven. Er echt in blijven staan en geloven", besluit ze.