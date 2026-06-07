RIO DE JANEIRO (ANP) - De productie van duurzamere vliegtuigbrandstof, ofwel sustainable aviation fuel (SAF), komt wereldwijd amper van de grond. Daarop heeft de internationale luchtvaartbrancheorganisatie IATA dit weekend gewezen op een conferentie in Brazilië. De belangenclub waarschuwde dat doelstellingen voor luchtvaartmaatschappijen om meer gebruik hiervan te maken zo in gevaar komen.

Terwijl conventionele vliegtuigbrandstof op aardolie is gebaseerd, wordt SAF gemaakt van materialen zoals voedsel- en tuinafval en gebruikt frituurvet. De wereldwijde productie van SAF bedraagt dit jaar naar verwachting 2,4 miljoen ton, heeft IATA uitgerekend. Dat staat gelijk aan 0,8 procent van het brandstofverbruik in de sector.

"Het lijkt weer een teleurstellend jaar te worden voor de SAF-productie", verklaarde IATA-topman Willie Walsh. "Het pad om in 2050 in 65 procent van onze brandstofbehoeften te voorzien, wordt met elk jaar moeilijker door ineffectief getimed overheidsbeleid en het overduidelijke gebrek aan interesse van oliemaatschappijen."

Maatregelen

Walsh vindt dat overheden maatregelen moeten nemen om een levensvatbare SAF-markt te creëren. Volgens hem is de urgentie hiervoor groter geworden door de scherpe stijging van de brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten.

Naast SAF is er ook nog e-SAF, waarbij gebruikgemaakt wordt van duurzame stroom en groene waterstof. Brussel heeft verplicht gesteld dat er tegen 2030 0,6 miljoen ton e-SAF moet worden gemaakt. Maar de wereldwijde productiecapaciteit die operationeel is of in aanbouw, bedraagt slechts 0,02 miljoen ton, met maar één productielocatie in bedrijf. Volgens Walsh zijn de doelstellingen "onrealistisch". "Het is een roekeloze strategie om verplichtingen op te leggen voordat de productie op gang is gekomen."