Fans van de serie Scandal vragen hoofdrolspelers Kerry Washington en Tony Goldwyn nog steeds met regelmaat of zij geen presidentskandidaat zouden willen zijn. Dat vertellen de twee acteurs in een uitgebreid interview dat Variety en CNN dit weekend hebben gedeeld. Zij spreken met elkaar vanwege de reeks Actors on Actors die de twee media samen maken.

Scandal draaide om fixer Olivia Pope (Washington) die in de Amerikaanse politiek doorlopend grote problemen moet oplossen. Goldwyn speelde de president met wie zij een affaire krijgt. De serie liep tussen 2012 en 2018 en won tientallen prijzen.

"Ik krijg die vraag nog steeds doorlopend van fans", vertelt Washington lachend. "Jij ook, en hoe ga jij daarmee om?" Goldwyn beaamt dat de vraag hem na acht jaar ook nog steeds met regelmaat wordt gesteld. "Ik bedank altijd hartelijk voor het compliment. Maar dan voeg ik er meteen aan toe dat het een heel slecht idee zou zijn. Ik denk oprecht dat ik geen goede president zou zijn."

Washington stelt dat acteurs "de samenleving op een andere manier dienen. Daar zijn we beter in." Haar tegenspeler uit Scandal beaamt dat direct.