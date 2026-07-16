IEA: leveringszekerheid zeldzame aardmetalen verder onder druk

PARIJS (ANP) - De dominante positie van enkele spelers op de markt voor kritieke mineralen, in combinatie met exportbeperkingen en afnemende investeringen, brengt de leveringszekerheid van zeldzame aardmetalen steeds meer in gevaar. Dat staat in een rapport van het Internationaal Energieagentschap (IEA). Volgens de organisatie zijn krachtigere maatregelen van beleidsmakers noodzakelijk.

China is een van de dominante spelers op de wereldwijde markt voor zeldzame metalen en mineralen. Het gaat bijvoorbeeld om belangrijke grondstoffen als lithium, kobalt, nikkel, mangaan en wolfraam. Veel landen zijn al bezig de afhankelijkheid van China bij die grondstoffen te verminderen om zo de nationale veiligheid te versterken.

Volgens het IEA hebben prijsschommelingen en geopolitieke spanningen hun weerslag gehad op de investeringen, die vorig jaar met 9 procent daalden. Daarmee kwam een einde aan een reeks van opeenvolgende jaren van groei.

Kleine volumes

Het Energieagentschap noemt in het rapport ook de exportbeperkingen voor zeldzame aardmetalen die China in april vorig jaar invoerde. Daardoor werden sommige autofabrikanten gedwongen hun productie te verminderen of hun activiteiten tijdelijk stil te leggen. In oktober werden deze beperkingen verder uitgebreid, waardoor de productie buiten China verder in gevaar kwam.

"Onze nieuwste analyse toont aan dat enorme hoeveelheden economische waarde afhankelijk zijn van relatief kleine volumes kritieke mineralen, waarvan de toeleveringsketens sterk geconcentreerd blijven en daardoor kwetsbaar zijn", stelt Fatih Birol, directeur bij het IEA. Hij ziet echter ook bemoedigende tekenen van vooruitgang. "Onder meer in de toeleveringsketens voor zeldzame aardmetalen - waar we zien dat gericht beleid en investeringssteun het verschil beginnen te maken."