Koepel boekwinkels bezorgd over toename agressie tegen winkeliers

De Nederlandse belangenvereniging voor boekwinkels maakt zich zorgen over de toenemende agressie tegen boekverkopers. Dat laat een woordvoerder van de Koninklijke Boekverkopersbond (KBb) weten nadat de eigenaar van een winkel in Groningen recent twee keer werd mishandeld. Volgens de KBb werd de man aangevallen vanwege de boeken die hij verkoopt. Fugitive Books noemt zichzelf een "anarchistische boekwinkel".

De eigenaar werd de afgelopen weken twee keer mishandeld. De eerste keer werd hij bij de keel gegrepen, de tweede keer brak de aanvaller de neus van de boekhandelaar. De landelijke koepel nam contact met de man op nadat het Groningse medium Sikkom over de mishandelingen berichtte.

Volgens een woordvoerder van de KBb maakt de eigenaar van de winkel het "naar omstandigheden goed". Maar de koepel spreekt van een "laffe actie" en signaleert de afgelopen jaren wel een toename van het aantal incidenten tegen eigenaars van boekwinkels. "De boekhandel is niet zomaar een winkel, maar een plek waar we in aanraking komen met verschillende stemmen, wereldbeelden en levenservaringen", aldus een woordvoerder van de landelijke organisatie. "Dankzij de boekhandel leren we onszelf en elkaar beter kennen. De boekhandel moet dan ook een veilige plek zijn voor zowel klanten als medewerkers."

De KBb noemt de incidenten in Groningen "een symptoom van een overkoepelend probleem: boekverkopers krijgen steeds vaker te maken met ongewenst gedrag of zelfs, in het geval van Fugitive Books, agressie". De landelijke koepel biedt om die reden ook sinds een paar maanden weerbaarheidstrainingen voor boekhandelaars aan.