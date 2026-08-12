PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - De wereldwijde olievoorraden zullen dit kwartaal ruim twee keer zo snel dalen als eerder werd verwacht, waarschuwt het Internationaal Energieagentschap (IEA). Volgens de organisatie zorgt de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten nog altijd voor verstoringen in de olieaanvoer. Daardoor is er een tekort van zo'n 1,8 miljoen vaten olie per dag. Voor heel 2026 verwacht het IEA het grootste tekort in vijf jaar.

Door aanvallen op scheepvaart en energie-infrastructuur in het Midden-Oosten lopen de prijzen van brandstoffen zoals benzine en diesel verder op. Wel zijn de productieverliezen van olie volgens het agentschap vooralsnog kleiner dan eerder werd gevreesd. Een deel van de olieaanvoer wordt op gang gehouden door onder meer alternatieve pijpleidingen.

Tegelijkertijd ziet het IEA dat de vraag naar olie is afgenomen door de hoge prijzen. De organisatie heeft haar verwachting voor de daling van de wereldwijde olievraag dit jaar bijna verdubbeld naar 1,6 miljoen vaten per dag.