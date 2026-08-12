Marieke Elsinga heeft op Instagram haar ongenoegen geuit over bestelde eclipsbrillen die op de dag van de zonsverduistering nog altijd niet zijn afgeleverd. "Ik heb eclipsbrilstress", zei de 40-jarige presentatrice woensdag in een video tegen haar volgers. "En dan niet zoals de rest van Nederland die er pas nu achterkomt dat er een bril nodig is omdat er een zonsverduistering is."

Elsinga benadrukt verder dat ze al een tijd met de eclips bezig is en ernaar heeft uitgekeken. "Dus wij hebben anderhalve week geleden die brillen besteld en nu zijn ze er nog niet."

Ook andere bekende Nederlanders zijn woensdagochtend al met de zonsverduistering bezig. Zo schreef Monique Westenberg op Instagram dat ze het natuurverschijnsel ook gaat bekijken.

De eclips begint rond 19.15 uur en duurt tot iets na 21.00 uur. Tijdens het verschijnsel, dat niet vaak voorkomt in Nederland, wordt het zonlicht deels geblokkeerd door de maan. Deskundigen adviseren mensen die het willen zien een speciale bril te dragen om schade aan de ogen te voorkomen.