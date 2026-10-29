Ierse minister: EU heeft geen 'toverstaf' tegen hoge energieprijs

LUXEMBURG (ANP) - De EU en haar lidstaten hebben geen "toverstaf" om de hoge energieprijzen te laten verdwijnen, zei de Ierse minister van Energie Darragh O'Brien voorafgaand aan een EU-overleg met energieministers. De huidige energiecrisis is "fundamenteler" dan dat, zei de Ier, wiens land tijdelijk voorzitter is van de EU.

Lidstaten nemen maatregelen, zoals het verlagen van belastingen op brandstof. "Op de lange termijn is dit niet houdbaar; we moeten kritisch kijken naar het fundament van ons energiesysteem", aldus O'Brien.

"Ik ben me zeer bewust dat in veel lidstaten de verleiding bestaat om fossiele brandstoffen direct te subsidiëren", zei Eurocommissaris Dan Jørgensen (Energie). "In sommige gevallen kan dat nodig zijn, zeker wanneer het gaat om kwetsbare groepen in onze samenleving. Ik dring er bij de lidstaten echter op aan om dit uitsluitend op een gerichte en tijdelijke wijze te doen."

Vergroenen is de beste optie om de EU uit de energiecrisis te loodsen, aldus O'Brien en Jørgensen.