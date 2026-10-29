Rutger van Barneveld staat open voor eigen realityserie

Rutger van Barneveld staat open voor een realityserie over zijn gezinsleven. Dat vertelde de zanger donderdag in een gesprek met SLAM!-dj's Florian Hamelink en Jesper Kleynen. Van Barneveld maakt momenteel zelf al opnames van zijn dagelijks leven.

"Ik ben wel aan het filmen, maar dat is voor mijzelf. Er gebeurt natuurlijk nu van alles om mij heen. En ik wil dat gewoon even lekker vastleggen", vertelde de zanger. Op de vraag of er een realityserie over De Barneveldjes zou kunnen komen, reageerde hij enthousiast. "Wie weet! We hebben in ieder geval een druk en leuk gezinsleven, dus ik denk wel dat dat heel erg leuk is. Ik sta er zeker voor open."

Tijdens de uitzending kwam ook een mogelijke terugkeer van de realityserie Ik geloof in mij ter sprake, waarin Van Barneveld eerder te zien was. Oud-deelnemer Dario Kreuger zei tegen de radiozender dat de opnames van een nieuw seizoen al zijn begonnen. Van Barneveld zei daar zelf niets van te weten.