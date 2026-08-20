Iets lager ziekteverzuim in juli, blijft nog wel historisch hoog

UTRECHT (ANP) - Het ziekteverzuim van werknemers is in juli licht gedaald vergeleken met juni, maar blijft nog wel op een historisch hoog niveau. Dat melden arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare. Volgens de diensten lag het verzuim vorige maand op 4,7 procent, tegen 4,8 procent in juni. In juli vorig jaar was dat nog 4,4 procent. Die stijging op jaarbasis komt volgens hen vooral door een toename van langdurig verzuim.

In juli werden 38 ziekmeldingen per 1000 werknemers geregistreerd, tegen 49 per 1000 in juni. Dat was nog het hoogste niveau voor een junimaand in ruim twintig jaar. "Ondanks de lichte daling gaat het om het hoogste verzuimpercentage voor de maand juli in jaren. Daarmee blijft het verzuimniveau zorgwekkend hoog", zeggen de diensten. Vooral stressgerelateerd verzuim speelt hier een rol.

Redmer van Wijngaarden, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij ArboNed, zegt dat augustus traditioneel de rustigste maand is qua verzuim, omdat veel mensen dan op vakantie zijn.

Stressgerelateerde uitval

Na de zomerperiode volgt dan in september meestal een stijging van het ziekteverzuim. Dat komt volgens de diensten deels door een administratief effect, maar ook door een toename van stressgerelateerde uitval. "September is voor veel mensen een maand waarin werk, privéverplichtingen en dagelijkse routines weer tegelijk op gang komen. Die overgang kan gepaard gaan met wat ook wel de post-vakantiedip wordt genoemd: een tijdelijke periode waarin mensen moeten wennen aan het ritme van alledag", aldus Van Wijngaarden.

De arbodiensten zeggen dat de zomerperiode een goed moment is voor werkgevers om extra aandacht te hebben voor een gezonde herstart na de vakantie door verwachtingen helder te maken en mensen ruimte te geven om het werkritme weer op te pakken.