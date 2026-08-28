Iets meer bijstandsuitkeringen in het tweede kwartaal

DEN HAAG (ANP) - Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is in het afgelopen kwartaal iets opgelopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers.

Eind juni ontvingen 413.000 mensen een bijstandsuitkering, tegenover ongeveer 412.000 in het eerste kwartaal. Vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder kwamen er 4000 nieuwe uitkeringen bij. Mensen hebben recht op deze uitkering als ze te weinig inkomen of vermogen hebben om van te kunnen leven.

Het aantal bijstandsuitkeringen nam in het tweede kwartaal toe in alle leeftijdscategorieën. Bij jongeren van 18 tot 27 jaar was deze toename op kwartaalbasis met 5,7 procent het sterkst. Daardoor kregen 44.000 jongeren in het tweede kwartaal deze uitkering. Bij de overige twee groepen, 27- tot 45-jarigen en 45-plussers, nam het aantal licht toe.

De afgelopen drie kwartalen zijn er iets meer mensen met een bijstandsuitkering bijgekomen, maar volgens het CBS ligt het aantal nog altijd lager dan voor de coronacrisis.