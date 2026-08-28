Kostbare diamanten halsketting gestolen uit museum Wenen

Uit een museum in Wenen is donderdag een kostbare diamanten halsketting gestolen die ooit toebehoorde aan de Egyptische koningin Nazli. Twee mannen sloegen tijdens openingstijd een vitrine stuk, namen de ketting mee en vluchtten, meldde de Oostenrijkse politie.

De roof gebeurde rond 14.00 uur in het Museum voor Toegepaste Kunst (MAK), terwijl meerdere bezoekers aanwezig waren. Volgens de politie wisten de daders vermoedelijk precies welk sieraad ze wilden stelen, schrijft omroep ORF. Ze zijn nog voortvluchtig.

De ketting van het Franse juwelenhuis Van Cleef & Arpels bevat volgens het MAK 673 diamanten van samen meer dan 200 karaat. Het sieraad werd in 2015 in New York voor ongeveer 4,3 miljoen dollar (circa 3,7 miljoen euro) geveild.

Koningin Nazli droeg de ketting in 1939 bij het huwelijk van haar dochter Fawzia met de Iraanse kroonprins Mohammad Reza Pahlavi, die later sjah van Iran werd. Het museum toont sinds begin juni meer dan driehonderd sieraden van Van Cleef & Arpels.