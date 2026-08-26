ILT dreigt met dwangsommen om lawaaiige nachtvluchten Schiphol

DEN HAAG (ANP) - De luchtvaartautoriteit van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dreigt met dwangsommen tegen DHL, El Al en Turkish Airlines om nachtvluchten met lawaaiige toestellen op Schiphol. Tussen 23.00 uur en 07.00 uur mogen veel oudere vliegtuigen niet meer opstijgen en landen. De maatschappijen hebben dit echter toch gedaan, ondanks een eerdere waarschuwing.

Ze hebben elk een zogeheten last onder dwangsom opgelegd gekregen. De luchtvaartautoriteit wil daarmee voorkomen dat ze nogmaals in de fout gaan. Bij toekomstige overtredingen verbeuren de airlines een dwangsom van 17.000 euro per overtreding. Bij meerdere overtredingen kan de straf oplopen tot een maximum van 170.000 euro.

Het verbod op de lawaaiige vliegtuigen is bedoeld om de geluidshinder van omwonenden van Schiphol in de nacht te beperken. De toestellen die worden geweerd, betreffen vooral versies van oudere vracht- en personenvliegtuigen zoals de Boeing 737-800 en 747-400 en de Airbus A320 en A321.