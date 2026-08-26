Fans Cambuur: geen fans van FC Twente is absurde maatregel

LEEUWARDEN (ANP) - Supporters van SC Cambuur snappen niet waarom fans van FC Twente zondag niet welkom zijn in Leeuwarden. "Het opvallende aan deze maatregel is dat supporters die nog moeten afreizen naar Leeuwarden gestraft worden voor iets waar ze part noch deel aan hebben. Of worden de supporters al gestraft voordat er überhaupt iets heeft voorgevallen? Hoe dan ook, een compleet absurde maatregel", laat de supportersvereniging Cambuur Culture weten.

Bij het duel tussen SC Cambuur en FC Twente is geen uitpubliek welkom na het vuurwerkgeweld van Feyenoord-fans in Leeuwarden. Daarbij vielen zondag zeven gewonden. De Friese club en de lokale driehoek lieten dinsdag weten meer tijd nodig te hebben voor een evaluatie van de gebeurtenissen en mogelijk aanvullende veiligheidsmaatregelen.

Ook FC Twente is teleurgesteld. "We zijn in gesprek geweest met de lokale autoriteiten, zodat supporters alsnog welkom waren. Daar is helaas geen gehoor aan gegeven. Ondanks dat wij er part noch deel aan hebben, moeten wij ons hierbij neerleggen", reageerde directeur Dominique Scholten.