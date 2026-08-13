In Zuid-Holland worden fietsen en fatbikes tegenwoordig aan huis gerepareerd

Je kent het waarschijnlijk wel, je wil net vertrekken van huis als je ziet dat je fiets een platte band heeft. Of je bent bijna thuis als je fatbike het begeeft en je hebt zelf geen idee waar het probleem zit. Dit betekent ofwel met de fiets of fatbike in de achterbak naar de fietsenmaker of een heel eind lopen om je tweewieler te laten repareren. In Zuid-Holland en Noord-Holland heeft een ondernemer hier iets op bedacht, zodat je voortaan gewoon thuis kunt wachten op een reparateur.

Je fiets of fatbike gewoon thuis laten repareren

De Mobiele Fietsenmaker is een schot in de roos voor iedereen die snel zijn fiets of fatbike wil laten repareren. Een reparatie fietsen op locatie is veel gemakkelijker dan zelf je tweewieler naar de dichtstbijzijnde fietsenmaker brengen. Geen gedoe met transport en een directe reparatie wanneer het jou uitkomt.

Een bijkomend voordeel is het transparante prijsoverzicht, zodat je van tevoren al een duidelijk beeld hebt van de kosten. Wat alleen mogelijk is als je een idee hebt van het probleem. Want hoewel een lekke band meteen zichtbaar is, is het niet altijd even duidelijk waar het probleem ligt als de motor van je fatbike niet meer naar behoren werkt.

Welke reparaties komen het meest voor?

We vroegen de Mobiele Fietsenmaker waarvoor klanten het bedrijf het inschakelen en welke problemen het meest voorkomen. De lekke band staat zeker op nummer één en blijft een van de dingen waar je als fietser nog steeds het vaakst mee te maken krijgt.

Veelvoorkomende reparaties aan fietsen

Het repareren van binnen- en buitenbanden komt nog altijd het meest voor. Andere veelvoorkomende reparaties zijn het vervangen van specifieke onderdelen, zoals remblokjes, remkabels, de fietscassette, de ketting of de derailleur. Dit laatste is het onderdeel dat de ketting van het ene naar het andere tandwiel verplaatst, zodat je kunt schakelen van versnelling.

Veelvoorkomende reparaties aan fatbikes

Bij fatbike reparatie aan huis zijn het ook hier vaak de banden die voor problemen zorgen. Na de remmen en remschijf, zijn het bij fatbikes echter het display en de motor die het soms begeven. Dit zijn onderdelen die echt specialistische kennis vereisen.

Bij de Mobiele Fietsenmaker ontvang je altijd garantie op deze reparaties en de gebruikte onderdelen, waardoor dit voor veel inwoners van Zuid-Holland en Noord-Holland een logischere keuze is dan zelf te gaan experimenteren.

Een APK voor je fiets

Naast reparaties kiezen klanten ook vaak voor een onderhoudsbeurt, zodat eventuele mankementen op tijd worden opgespoord (voordat ze problemen geven). Een soort APK voor de fiets of fatbike dus, waarvoor je dankzij de Mobiele Fietsenmaker de deur niet uit hoeft. Dit kan overigens aan huis, maar ook als je op het werk bent. Net wat jij het makkelijkst vindt.