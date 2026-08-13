ICONIC Diamond ICE: een van de meest geavanceerde diodelasers op de markt

Wie als schoonheidssalon of huidkliniek wil investeren in professionele laserontharing, zoekt tegenwoordig naar meer dan alleen vermogen. Snelheid, comfort, betrouwbaarheid, slimme software en goede ondersteuning zijn minstens zo belangrijk. De ICONIC Diamond ICE brengt deze eigenschappen samen in één premium diodelaser en wordt niet voor niets gezien als het topmodel binnen de ICONIC-serie.

Vier golflengtes en 5000W vermogen

De ICONIC Diamond ICE werkt met vier golflengtes: 755, 808, 940 en 1064 nm. Hierdoor kan met verschillende haar- en huidtypes worden gewerkt. Met een totaal machinevermogen van 5000W is het systeem ontwikkeld voor salons en klinieken die hoge prestaties willen combineren met efficiënt werken.

Een belangrijk onderdeel is de krachtige ICE-contactkoeling. Het koelsysteem kan tot -22°C koelen en helpt het behandelcomfort tijdens laserontharing aanzienlijk te verhogen. De machine beschikt bovendien over twee spotgroottes van 15 × 15 mm en 15 × 30 mm, waardoor zowel kleinere zones als grotere oppervlakken efficiënt behandeld kunnen worden.

Slimme technologie voor de moderne salon

De Diamond ICE onderscheidt zich niet alleen door zijn laservermogen. De machine beschikt over een 15,6-inch display, een AI-gestuurd hulpsysteem en een geïntegreerde Hair & Skin Analyzer. Deze technologie ondersteunt de behandelaar bij het bepalen van passende instellingen op basis van huid- en haarkenmerken.

Daarnaast is een CRM-systeem geïntegreerd waarmee klantgegevens, behandelhistorie en foto's kunnen worden bijgehouden. Dat maakt de Diamond ICE interessant voor salons die niet alleen professioneel willen behandelen, maar hun volledige klanttraject verder willen digitaliseren.

De handstukken zijn ontworpen met het oog op langdurig professioneel gebruik. De Diamond ICE biedt tot 100 miljoen shots en beschikt daarnaast over een detailopzetstuk voor kleinere behandelzones en een UV-desinfectiehandstuk.

Nieuwste MDR-certificering

Voor professionele laserapparatuur wordt Europese conformiteit steeds belangrijker. De ICONIC Diamond ICE beschikt inmiddels over de nieuwste MDR-certificering volgens de Europese MDR 2017/745 en is geregistreerd in EUDAMED. De conformiteitsbeoordeling vond plaats met betrokkenheid van een Europese Notified Body.

Daarmee combineert de Diamond ICE moderne lasertechnologie met de documentatie die van professionele apparatuur binnen de Europese markt mag worden verwacht.

Premium apparatuur verdient premium service

Een professionele diodelaser is een investering voor de lange termijn. Daarom speelt niet alleen de machine zelf een rol, maar ook de leverancier erachter.

Bij Beauty Business Holland krijg je niet simpelweg een apparaat geleverd. De specialist in professionele beautyapparatuur begeleidt salons vanaf het eerste advies tot installatie, training en ondersteuning na aankoop. Bij aanschaf zijn onder andere professionele training, levering en installatie, twee jaar garantie, technische ondersteuning en lifetime support beschikbaar.

Juist deze combinatie van hoogwaardige apparatuur en uitgebreide service heeft Beauty Business Holland tot een toonaangevende leverancier van professionele beautyapparatuur in Nederland en België gemaakt.

De Ferrari onder de lasers

De ICONIC Diamond ICE behoort tot de meest geavanceerde professionele diodelasers op de markt. Met vier golflengtes, 5000W vermogen, krachtige ICE-koeling tot -22°C, twee handstukken, AI-ondersteuning, een geïntegreerde Hair & Skin Analyzer en CRM combineert het systeem technologie, snelheid en gebruiksgemak in één premium platform.

Daarbij is de Diamond ICE aanzienlijk toegankelijker geprijsd dan veel premium lasersystemen van internationaal bekende merken zoals Alma en Candela. Hierdoor krijgen salons en klinieken toegang tot hoogwaardige lasertechnologie en een premium behandelervaring, zonder dat hiervoor direct een investering van het niveau van de duurste internationale lasersystemen nodig is.

In combinatie met de nieuwste MDR-certificering en de uitgebreide service van Beauty Business Holland maakt dit de ICONIC Diamond ICE bijzonder interessant voor salons die willen investeren in kwaliteit, betrouwbaarheid en groei.

De Ferrari onder de lasers: premium prestaties en technologie, maar met een investering die voor veel professionele salons bereikbaar blijft.