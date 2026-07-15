India pompt miljarden extra in opbouw eigen chipindustrie

NEW DELHI (ANP/BLOOMBERG) - India trekt een extra 1,3 biljoen roepies (bijna 12 miljard euro) uit voor de binnenlandse productie van halfgeleiders. Daarmee zet het land een volgende stap in zijn ambitieuze streven om uit te groeien tot een wereldwijd productiecentrum.

De nieuwe stimuleringsmaatregelen voor de chipsector maken deel uit van een breder pakket aan technologiesubsidies waarmee de regering meer onderzoek, ontwikkeling en productie naar India wil trekken. Het kabinet van premier Narendra Modi keurde daarnaast een nieuw plan ter waarde van 625 miljard roepies goed om de binnenlandse productie van mobiele telefoons te versterken. Dat zei de minister van Technologie Ashwini Vaishnaw woensdag tegen verslaggevers in New Delhi.

Het nieuwe chipprogramma bouwt voort op het eerdere stimuleringspakket van omgerekend 8,8 miljard euro uit 2021. Daarbij nam de overheid de helft van de kosten voor de opzet van halfgeleiderprojecten voor haar rekening. Dat programma gaf de Indiase chipindustrie een belangrijke impuls en trok onder meer de Amerikaanse geheugenchipfabrikant Micron Technology en het conglomeraat Tata Group naar de westelijke deelstaat Gujarat.

Volgens Vaishnaw zijn de nieuwe subsidies gericht op onder meer chipontwerp, de productie van machines voor de halfgeleiderindustrie, onderzoek en ontwikkeling en het opleiden van gespecialiseerd talent. Overheden wereldwijd voeren hun steun aan de chipindustrie op om de strategische autonomie te vergroten en te voldoen aan de snel stijgende vraag vanuit sectoren zoals kunstmatige intelligentie, smartphones, auto's en huishoudelijke apparaten.