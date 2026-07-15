Nederlanders opgepakt voor oplichten van honderden beleggers

DEN HAAG (ANP) - Honderden Nederlanders en mensen uit andere landen zijn waarschijnlijk opgelicht door een bende beleggingsfraudeurs. De criminelen verdienden daar meer dan 100 miljoen euro per maand aan, schat de politie. Meerdere mensen zijn opgepakt.

De criminele organisatie had volgens de politie meer dan zevenhonderd 'financieel adviseurs' in dienst. Twee van hen, Nederlanders van 45 en 34, zijn vorige week opgepakt op Cyprus. Daar werd ook een 34-jarige Belg gearresteerd. Een 44-jarige Nederlander is aangehouden in de Griekse hoofdstad Athene.

De hoofdverdachte is een 46-jarige Israëlisch-Poolse man. Op verzoek van Nederland is hij eind mei opgepakt in Polen. De politie omschrijft hem als "geen onbekende in de cyberwereld".

In Nederland hebben ongeveer 550 mensen aangifte gedaan. Zij zijn volgens de politie ongeveer 25 miljoen euro kwijt. In België zijn ongeveer tweehonderd aangiftes gedaan. De politie denkt dat wereldwijd tienduizenden mensen de dupe zijn geworden.