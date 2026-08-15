NEW DELHI (ANP/BLOOMBERG/AFP) - Premier Narendra Modi van India wil meer chipfabrieken en kerncentrales in het land. Het zijn maatregelen die de Indiase economie verder moeten ontwikkelen, liet hij weten in een toespraak bij de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook indirect in op de grote protesten tegen de geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal rond uitgelekte examens. De regeringsleider kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren in India.

"Het land zal acht extra chipfabrieken hebben in de komende zeven tot acht jaar", zei Modi. Hij voegde eraan toe dat India streeft naar vijf nieuwe kernreactoren, om zo zekerder te zijn van de energievoorziening.

Jongeren in India hebben veel potentie, zei Modi verder. "We hebben besloten om online gratis voorbereidingscursussen aan te bieden voor verschillende examens. We hebben de benodigde digitale infrastructuur en kunnen steunen op gekwalificeerde onderwijzers."