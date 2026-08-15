BIRMINGHAM (ANP) - De Nederlandse sprinters op de 4x100 meter estafette hebben zich op de EK atletiek in Birmingham met overtuiging geplaatst voor de finale. Daniljo Vriendwijk, Jozuah Revierre, Xavi Mo-Ajok en Elvis Afrifa snelden in hun serie naar de tweede plaats in een tijd van 38,82 seconden. Groot-Brittannië was sneller: 38,29. De eerste drie in de heat plaatsten zich voor de finale op zaterdagavond.

Vriendwijk en Revierre waren nieuw in het Nederlandse sprintkwartet. Vaste waarde Taymir Burnet ontbrak, omdat hij zich aan zijn lies blesseerde in de halve finales van de 100 meter. Nsikak Ekpo, de snelste man van Nederland met een persoonlijk record van 10,00 seconden, is er wegens een blessure niet bij in Birmingham.

Mo-Ajok en Afrifa wonnen samen met Burnet en Ekpo brons op de 4x100 meter op de WK van Tokio vorig jaar. In 2024 veroverden ze zilver op de EK in Rome. Afrifa bereikte op de EK in Birmingham individueel de finale van de 100 meter; hij finishte daarin als vierde.