BANGKOK (ANP/AFP) - India zal volgend jaar Japan inhalen als de op drie na grootste economie ter wereld, verwacht het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het IMF, dat deze week jaarvergaderingen houdt in het Thaise Bangkok, kwam met vooruitzichten voor de economische ontwikkelingen van Aziatische landen.

Volgens het IMF blijft Japan qua bruto binnenlands product (bbp) dit jaar nog de vierde grootste economie ter wereld, na de Verenigde Staten, China en Duitsland. Maar in 2027 zal India de plek van Japan overnemen, met een bbp, de maatstaf voor economische groei, van 4520 miljard dollar. Dat is omgerekend ongeveer 4027 miljard euro. De economie van India is de afgelopen jaren sterk gegroeid, ondanks de tegenwind in de wereldeconomie. Het IMF verhoogde deze week de groeiverwachting voor India in 2026 naar 7 procent.

Japan zakt volgend jaar naar de zesde plek, voorziet het IMF. Daarmee zou het land ook achter het Verenigd Koninkrijk komen te staan.