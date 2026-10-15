Zangeres Floor Jansen stopt na dertien jaar bij de Finse metalband Nightwish. Dat maakten de band en de zangeres donderdag in een verklaring bekend. De band gaat zonder Jansen door.

Volgens de verklaring is het besluit na zorgvuldig overwegen genomen. "Dit besluit is nodig en belangrijk voor ons en onze toekomstige ambities. We gaan die doelen nu op onze aparte manieren najagen. We wensen elkaar niets dan goeds bij onze artistieke reizen", aldus Nightwish.

Jansen zelf laat weten dat al haar aandacht nu naar haar solocarrière gaat. "Ik nodig jullie uit om dit pad mee te volgen, zoals jullie bij me waren in de eerdere geweldige jaren", aldus Jansen. Volgend jaar brengt de zangeres, die in het verleden meedeed aan het televisieprogramma Beste Zangers, haar soloplaat Hytress uit.