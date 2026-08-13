DELHI (ANP/BLOOMBERG) - Luchtvaartmaatschappij Air India gaat haar ruim 5000 piloten testen op drugs. Dat meldt persbureau Bloomberg, dat een interne e-mail heeft ingezien. De eenmalige maatregel volgt nadat een gezagvoerder naar verluidt recent positief is getest op drugsgebruik na een plotselinge duikvlucht van een toestel dat van Phuket in Thailand naar de Indiase stad Delhi vloog.

Het is voor het eerst dat is besloten tot zo'n grootschalige test onder piloten in India. Het incident op 4 augustus zorgde voor opschudding. Een Airbus A320 van Air India daalde tijdens de vlucht opeens ongeveer 90 meter. Daarbij raakten 24 passagiers en bemanningsleden gewond.

Air India heeft nog niet gereageerd op vragen van Bloomberg. De verplichte test zou betrekking hebben op "alle stoffen of medicijnen die niet zijn toegestaan ​​volgens de geldende regelgeving". De richtlijn gaat donderdag in en geldt volgens de e-mail voor alle piloten van Air India en de budgetdochter Air India Express.