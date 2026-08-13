De Japanse kroonprins Akishino had tijdens een persconferentie geen zin om te praten over de vernieuwde wetgeving rondom de troonopvolging in Japan. Vorige maand werd een nieuwe wet aangenomen die het straks mogelijk maakt voor verre mannelijke familieleden om de troon te bestijgen. Daarnaast mogen vrouwelijke leden hun status binnen de keizerlijke familie behouden nadat ze zijn getrouwd.

Prinses Aiko, de dochter van de huidige keizer Naruhito (66), mag haar vader niet als keizerin opvolgen. Dat mag een mannelijk familielid wel. De eerste in lijn is daarom de 60-jarige broer van de keizer, kroonprins Akishino, die donderdag werd bevraagd over de nieuwe wet. "Ik heb daar diverse gedachten over", zei hij volgens de krant Japan Times. "Maar ik wil hier liever niets over zeggen nu." De troonopvolger was het eerste lid van de keizerlijke familie dat sinds de aanname van de wet hier publiekelijk iets over zei.

De kroonprins, die binnenkort met kroonprinses Kiko een officieel bezoek brengt aan Paraguay, werd ook gevraagd of er nog iets aan de nieuwe wet verbeterd kan worden. "Het is in een maatschappij belangrijk om vooruitgang te boeken, dus het is belangrijk dat sommige mensen nadenken over hoe dingen moeten zijn", antwoordde hij.